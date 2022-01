Alim Qasımovun nəvəsinin toyundan GÖRÜNTÜLƏR - VİDEO

Ötən gün Xalq artisti Alim Qasımovun nəvəsinin toyu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlüyün qız toyu şəhər restoranlarından birində keçirilir.

Məclisə sənət aləminin tanınmış simaları qatılıb. Gecədə Alim Qasımov səbəbkarlar üçün muğam da səsləndirib. Ona ifası zamanı qızı Fərqanə də qoşulub. Onlar sosial şəbəkə hesablarında toydan olan görüntülərini yayımlayaraq Xalq artistinin nəvəsinə xoşbəxtlik arzulayıblar.

Məlumat üçün bildirək ki, Fatimə Ümid adlı bəylə evlənib. Toydan görüntüləri təqdim edirik:

