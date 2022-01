Azərbaycanda xurma bağlarının güzəştli sığortası başlayıb

Aqrar Sığorta Fondu dövlət dəstəyi ilə tətbiq edilən aqrar sığorta mexanizmi vasitəsilə xurma bağlarının güzəştli sığortasına başlayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a fonddan bildirilib.

Fonddan verilən məlumata görə, artıq xurma bağlarının sahibləri öz təsərrüfatlarını və məhsullarını dövlətin dəstəyi ilə güzəştli şərtlərlə sığorta edə bilərlər.

Xatırladaq ki, Nazirlər Kabinetinin 22 dekabr 2021-ci il tarixli qərarı ilə aqrar sığotanın əhatə etdiyi bitkilərin sayı 14-dən 41-ə qaldırılıb, o cümlədən əksər meyvələr, o cümlədən xurma bu siyahıya daxil edilib.

Xurma – Azərbaycanda geniş yayılmış və fermerlərə böyük qazanc gətirən meyvədir. Hazırda ölkədə ümumilikdə 13 min hektardan artıq xurma bağı var. Ən çox xurma əkinləri Göyçay, Şəmkir, Ağdaş, Xaçmaz, Ucar, Balakən, Goranboy, Samux, Bərdə, Ağcabədi və Zaqatala rayonlarındadır.

Xurma xaricə ən çox ixrac olunan və ölkəyə valyuta gətirən məhsullardandır. 2021-ci ildə xurmanın ixracı Azərbaycana 126 milyon ABŞ dolları vəsait gətirib.

Dövlət dəstəkli aqrar sığorta xurma və digər meyvələri dolu; yanğın; zəlzələ, torpaq sürüşməsi; qasırğa; fırtına; sel və subasma; leysan; ildırım; şaxtavurma (donvurma), normadan artıq yağan qar yağıntıları; üçüncü şəxslərin hərəkətləri və sair risklərdən qoruyur. Sığorta haqqının 50 %-ni, yəni yarısını fermerə dəstək üçün dövlət ödəyir.

Xürma bağları üzrə sığorta haqqı regiondan, məhsuldarlıq göstəricisindən və məhsulun qiymətindən asılı olaraq dəyişir. Ölkənin müxtəlif regionlarında xurmanın baza zərfi üzrə sığorta tarifləri 2,14 - 4,36 % arasındadır.

1 hektar xurma bağının sığortası zamanı:

1 hektar sahədən gözlənilən məhsuldarlıq miqdarı – 100 sentner, 1 sentner məhsulun bazar qiyməti – 40 manat olarsa, sahədən gözlənilən məhsulun ümumi dəyəri - sığorta məbləği 4 000 manat təşkil edir.

Bu sahənin baza zərfi üzrə sığortalanması ölkənin regionlarından asılı olaraq 86-174 manat arasında dəyişir. Fermer bu məbləğin yalnız yarısını – 43-87 manatını ödəyir, qalan hissəni dövlət ödəyir.

Sığorta hadisəsi nəticəsində sahədəki məhsul tamamilə itirilərsə, sığorta ödənişi 3 600 manat təşkil edir.

Əlavə sığorta haqqı ödəməklə meyvələri şaxtavurma (donvurma) riskindən, dolu vurması nəticəsində baş verən keyfiyyət itkisindən, eləcə də bitki xəstəlikləri, zərərvericilər və xüsusi təhlükəli ziyanvericilərin vurduğu zərərdən də sığortalamaq olar.

Xatırladaq ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə xurma ilə yanaşı, xurma, alma, armud, alça, albalı, gilas, ərik, şaftalı (nektarin), çiyələk, gavalı və heyva bağlarını da aqrar sığorta vasitəsilə sığortalamaq mümkündür.

