Dünyaca məşhur kahindən insan ömrü barədə İNANILMAZ PROQNOZ: Hər şey dəyişəcək

Televiziya kanallarında təqdim etdiyi şoularla nüfuz qazanan dünyaca məşhur kahin Uri Qaller yeni proqnozu ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2040-cı ildəki hadisələri bildiyini irəli sürən kahinin sözlərinə görə, insan ömrü 220 ilə çatacaq. Qaller bu hadisənin yaxın 20 ildə baş verəcəyini irəli sürüb. Kahinin iddiasına görə, yadplanetlilər insanlara bütün xəstəlikərin aradan qaldırmağın yollarını öyrədəcək.

Kahin bildirib ki, insanların güman etdiyi kimi yadplanetlilər dünyaya zərər verməyəcək.

