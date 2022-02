Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emrelinin Xorvatiyanın "Dinamo" (Zaqreb) klubuna transfer detalları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 25 yaşlı hücumçunun transferi Zaqreb klubuna təxminən 1 milyon avroya başa gəlib.

Qeyd edək ki, Mahir Emreli "Dinamo" ilə 4,5 illik müqavilə imzalanıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.