2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarınin ilkin məlumatlarına əsasən əvvəlki ilə nisbətən işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 1,5 faiz artıb.

Metbuat.az-a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən verilən məlumata görə, işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 938,4 manat olub.

