Əməkdar artist Nigar Şabanova xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, xanəndə İstanbul NS klinikasındadır.

Səhhətində problem yaranan Nigar həkim nəzarəti altındadır.

Klinikadan aldığımız məlumata görə, hazırda Nigarın səhhəti yaxşıdır. Bildirilib ki, ifaçı bir neçə günə evə buraxılacaq.

