“Türkiyənin və Ukrayna arasında imzalanan PUA sazişi Ankara-Moskva əlaqələrinə təsir etməyəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiya Şurasının Xarici Əlaqələr komitəsinin rəhbərin köməkçisi Vladimir Cabarov belə açıqlama verib.

O bildirib ki, Türkiyə öz silahını satır. “Bu Türkiyənin daxili işidir. Bu məsələdə şikayətimiz yoxdur” - deyə rusiyalı nümayəndə bildirib.

