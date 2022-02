Pekin-2022 Qış Olimpiya Oyunlarının ilk medalçıları norveçli idmançılar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın xizəkçilərin skiatlon üzrə yarışında norveçli Tereza Yohauq çempion olub. Rusiyalı Natalya Nepryayeva ikinci, avstriyalı Tereza Ştadlober üçüncü yeri tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.