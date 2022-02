Rusiya Dövlət Dumasının keçmiş deputatı Maksim Şinqarkin döyülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxt Moskvada qeydə alınıb.

Burnunun sındığı ehtimal olunan keçmiş deputat deputat xəstəxanaya yerləşdirilib.

M.Şinqark bildirib ki, döyülməzdən öncə həftə ərzində müxtəlif şəxslər tərəfindən mütəmadi olaraq izlənilib.

