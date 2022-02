Zelenskidən Lukaşenkonun hədələrinə CAVAB

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Kiyev və Moskva arasında müharibə başlayacağı təqdirdə Ukraynanı elektrik enerjisi və benzin tədarükünü kəsməklə bağlı hədələrinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenskinin sözlərinə görə, Belarus vəd etdiyi tədbirləri görsə, insanlar bundan əziyyət çəkəcək, ölkələr daş dövrünə qayıdacaq.

Ukrayna Prezidenti buna qarşı cavab tədbirləri görəcəyini vəd edib:

"Belarusdan olan bir yoldaş deyib ki, eskalasiya olarsa, elektrik enerjisinin verilməsini dayandıracaqlar. Xahiş etdim ki, mal mübadiləsi ilə bağlı mənə statistik məlumat verilsin. 6 milyard dollar. Bunun 1,5 milyard dollarını Ukrayna, 4,5 milyard dollarını Belarus ixrac edir".

