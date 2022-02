Seneqal yığmasının heyətində Afrika Millətlər Kubokunun qalibi olan Sadio Mane "Barselona" ilə danışıqlar aparır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 29 yaşlı seneqallı yay transfer dövründə Kataloniya təmsilçisinin heyətinə qoşulacaq.



Mane üçün "Liverpul"a təklif olunan məbləğ isə açıqlanmır.

Qeyd edək ki, 2016-cı ilin yayında "Sauthempton"dan "Liverpul"a transfer edilən Mane "qırmızılar"ın heyətindən keçirdiyi 240-dan çox oyunda 107 dəfə rəqib qapılarına yol tapıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.