"Facebook" son hesabatını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hesabata görə, son dönəmlər sosial şəbəkənin gəlirləri 8% azalaraq 10.3 milyard olub. Hətta aktiv istifadəçi sayı da 100 milyon nəfər azalıb.

Bu rəqəmlər 2020-ci ilin may ayından bəri ən aşağı göstərici olub.



