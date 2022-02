Putin Bayden və Makronla telefonla danışacaq

Rusiya prezidenti Vladimir Putin fevralın 12-də ABŞ prezidenti Co Baydenlə telefon danışığı aparmağı planlaşdırır .

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov məlumat verib. Peskovun sözlərinə görə, sorğudan əvvəl ABŞ-ın yazılı müraciəti olub.

Həmçinin fevralın 12-də Vladimir Putin Fransa prezidenti Emmanuel Makronla telefonla danışacaq .

Qeyd edək ki, fevralın 11-də Co Bayden Avropa liderləri ilə Ukrayna ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib. Təhlükəsiz xətt üzərindən video söhbətlər 1 saat 19 dəqiqə davam edib. Söhbətdə Kanadanın Baş naziri Castin Trüdo , Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen, Avropa Şurasının sədri Şarl Mişel , Fransa prezidenti Emmanuel Makron, Almaniya kansleri Olaf Şolz , İtaliyanın baş naziri Mario Draqi , NATO -nun baş katibi Yens Stoltenberq , Polşa prezidenti iştirak edib. Anjey Duda , Rumıniya prezidenti Klaus İohannis və Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Conson qatılıb.

Ağ Evin mətbuat xidmətinin məlumatına görə , liderlər Rusiyanın Ukrayna ətrafında hərbi qüvvələr toplamaqda davam etməsindən narahat olduqlarını bildiriblər. Onlar həmçinin davam edən böhranı diplomatiya yolu ilə həll etmək istəklərini ifadə ediblər. Eyni zamanda, siyasətçilər Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü halında ciddi nəticələr və sanksiyaların zəruri olduğu barədə razılığa gəliblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.