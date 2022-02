Premyer Liqada XVI turun oyun cədvəli məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmalar “CBC Sport” telekanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.

19 fevral (şənbə)

“Neftçi” – “Keşlə”

“Bakcell Arena”, 17:15

“Qəbələ” – “Səbail”

Qəbələ şəhər stadionu, 15:00

20 fevral (bazar)

“Zirə” – “Sabah”

Zirə İdman Kompleksinin stadionu, 17:00

Qeyd edək ki, Turun “Qarabağ” – “Sumqayıt” görüşü 12 may tarixinə təxirə salınıb.



