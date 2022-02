UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində "Qarabağ" - "Marsel" matçının hakimləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşü monteneqrolu Nikola Dabanoviç idarə edəcək.

Ona həmyerlilərindən Milovan Cukiç və Vladan Todoroviç yan xətt hakimləri, Miloş Boşkoviç isə dördüncü hakim qismində yardımçı olacaq.

Qeyd edək ki, fevralın 17-də "Velodrom" stadionunda keçiriləcək "Marsel" - "Qarabağ" matçı Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlanacaq.

