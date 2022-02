“Rusiya ordusunun bəzi birlikləri Ukrayna sərhədində hərbi təlimləri başa vurandan sonra geri qayıdıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İnterfax agentliyinin məlumatına görə, geri çəkilən birliklər Cənub və Qərb hərbi bölgələrində təlimləri başa çatdırıb.

