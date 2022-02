Ötən gecə Kiyevdə maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gecə saat 3 radələrində Kiyevin Maydan meydanında Rusiya himninin sədaları eşidilib. Himnin sədaları həmin vaxt meydandan canlı yayım edən Röyters agentliyin qeydlərinə düşüb.

Qeyd edək ki, Rusiya himninin saat 3 radələrində səslənməsi təsadüfi deyil. Çünki qərb ölkələri Rusiyanın Ukraynaya məhz həmin saatda hücum edəcəyini irəli sürümüşdü.

