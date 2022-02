ÜST-in son məlumatlarına görə, parazitlər insan orqanizmində mədə-bağırsaq xorası, hepatit, şiş və xərçəng kimi müxtəlif qorxulu xəstəliklərə səbəb ola bilərlər.

Tədqiqatlara görə, orqanizmində parazit olmayan şəxslər parazit olanlarla müqayisədə orta hesabla 21 il daha çox ömür sürürlər.

Bəs çarə nədir? Problemin təbii yolla həlli mümkündür?

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bununla bağlı videomaterialını təqdim edir:

