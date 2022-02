AFFA-nın Hakimlər Komitəsinin sədri Frits Ştuxlik növbəti təyinat alıb.

Milli assosiasiyadan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, avstriyalı funksioner Yunanıstanın "Olimpiakos" və İtaliyanın "Atalanta" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyununun hakim-inspektoru olacaq.

Qeyd edək ki, görüş fevralın 24-də gerçəkləşəcək.

