“Qazaxıstanın qondarma Donetsk və Luqansk respublikalarının müstəqilliyini tanımasından söhbət gedə bilməz”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qazaxıstanın Xarici İşlər naziri Muhtar Tileuberdi belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiyanın qondarma respublikalarını tanımaq barədə qərarı Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə ediləcək.

Ardınca məsələ barədə rəsmi açıqlama veriləcək.

