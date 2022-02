Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski “Şimal axını 2”nin tamamilə dayandırılmasının vacibliyini bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Zelenski deyib ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalara “Şimal axını 2” qaz kəmərinin tamamilə bağlanması daxildir.

Məlumat üçün bildirək ki, Avstriya kansleri də bu məsələyə münasibət bildirib. O, “Şimal axını 2”nin Aİ-nin geniş sanksiyalarından təsirlənəcəyini istisna etməyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.