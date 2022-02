Bu gün Novruzun ilk çərşənbəsidir.

Su çərşənbəsi ilə Novruz bayramı üçün hazırlıqlar başlayır. İnanclara görə, Tanrı suyu ilk olaraq yaratdığı üçün ilk çərşənbə kimi su çərşənbəsi qeyd edilir.

Bəs Novruzun bolluq-bərəkət rəmzi olan səməninin düzgün cücərdilmə qaydası necədir?

