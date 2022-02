“Qurd xəstəliyi insanda qan azlığı yarada bilər. Amma bu da hər qurd növünə aid deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikri Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, pediatr Erkin Rəhimov deyib.

Onun sözlərinə görə, orqanizmdə olan qurd sayından asılı olaraq qan azlığı yaranır: “Hətta qurd növünə görə insanlarda meningit kimi fəsadlar meydana çıxa bilir. Dünya praktikasında qurd xəstəliyindən ölən insanlar da var. Lakin qurd xəstəliyi əksər hallarda simptomsuz olur və çoxu ölümlə nəticələnmir”.

