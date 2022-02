Rusiya ordusu Ukraynada türk PUA-larının olduğu mərkəzi də hədəfə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin terror və təhlükəsizlik üzrə eksperti Abdullah Ağar açıqlama verib. O bildirib ki, məlumatı yerli mənbələrindən əldə edib.

Qeyd edək ki, Ukrayna Türkiyədən çox sayda Bayraktar TB2 PUA-sı almışdı.

