Rusiya ordusu Ukraynanın Sum vilayətində ciddi itkilər verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə nazirinin köməkçisi Anna Malyar yazılı açıqlama verib. O bildirib ki, müdafiə qüvvələri düşmənin döyüş bölmələrini darmadağın edib. Ciddi müqavimətlə üzləşən düşmən geri çəkilib. “Düşmən geri çəkildi. Düşmən qorxur” - deyə Malyar yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.