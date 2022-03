Rusiyanı qəzəbləndirən həmlə: NATO təyyarələri rus ordusunu təqib edir - Vəziyyət dəyişir

ABŞ və Böyük Britaniyaya məxsus hərbi təyyarələr Ukrayna sərhədində uçuşlar həyata keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Remix News” portalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, NATO qüvvələrinin tərkibində olan təyyarələr Ukraynada baş verən hadisələri yaxından izləyir. Təyyarələr yüksək hazırlıq səviyyəsindədir. Kəşfiyyat təyyarələri Rumıniyanın Rusiya ilə sərhəd bölgələrində həmçinin, Polşanın Ukraynaya yaxın bölgələrində uçuşlar həyata keçirir.

Qeyd edək ki, Rusiya Ukraynaya hərbi dəstək verməməsi üçün Qərbə yenidən xəbərdarlıq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.