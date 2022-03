“Moskva danışıqlara hazırdır” - Rusiya XİN

“Əgər Ukraynanın Rusiya ilə danışıqlar aparmaq arzusu varsa, o zaman Moskva buna hazırdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova bildirib.

“Əgər danışıqlardan danışırıqsa, o zaman tərəfin heç olmasa bunda iştirak etmək istəyi olmalıdır. Çünki görürsünüz ki, onlar bəyanatlarında nə qədər qərarsızdırlar– ya iştirak etmək istəyirlər, ya da iştirak etmək istəmirlər. Onların danışmaq və danışıqlar aparmaq istəyi varsa, biz lap əvvəldən buna hazırıq”, - Zaxarova qeyd edib.

