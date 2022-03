Moldova Aİ-yə üzvlük üçün müraciət etdi

"Moldova ölkə sakinlərinin gələcək nəsillərinin layiqli həyatını təmin etmək məqsədilə Avropa İttifaqına üzv olmaq üçün müraciət edir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ölkə prezidenti Maya Sandu brifinqdə deyib.

"Biz gələcək nəsillər üçün layiqli həyat təmin etmək üçün fürsət görürük. Bu gün biz Avropa İttifaqına üzvlük üçün ərizə imzaladıq və onu Aİ-yə sədrlik edən Fransa Prezidentinə göndərdik. Biz bunu etməyə hazırıq. ölkənin bu əsas vəzifəsini həyata keçirmək üçün hər şey var," - Sandu vurğulayıb.

