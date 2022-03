Ukraynada həlak olan Rusiya hərbçilərinin ailələrinə 5 milyon rubl (təxminən 79 min 470 manat) veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin müvafiq göstəriş verib.

Qeyd edək ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin son məlumatına görə, Ukraynadakı hərbi əməliyyat zamanı Rusiyanın itkiləri 498 nəfər təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.