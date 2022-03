Fransa Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirmək niyyətindədir

Fransa hakimiyyəti anti-Rusiya sanksiyalarını sərtləşdirməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun administrasiyasına istinadən “Politico” qəzeti yazıb.

Yelisey sarayının sözçüsü Makronla Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığından sonra deyib: "Bu gün biz açıq şəkildə anladıq ki, sanksiyaları sərtləşdirməliyik".

O, həmçinin qeyd edib ki, telefon danışığı Rusiya tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub və saat yarım davam edib, lakin konkret nəticələr olmayıb.

Qeyd edək ki, fevralın 24-də Rusiya Ukraynaya qarşı müharibəyə başlayıb. Həbri əməliyyatların gedişində hər iki tərəfdən xeyli sayda hərbçi həlak olub və ya yaralanıb. Müharibə xüsusən Ukraynaya fəlakətlər bəxş edib.

ABŞ, Avropa İttifaqı, Böyük Britaniya, eləcə də bir sıra digər dövlətlər Rusiyanın fiziki və hüquqi şəxslərinə qarşı sanksiyalar tətbiq etdiklərini bəyan ediblər.

