ABŞ donanması ötən ilin dekabr ayında Çin dənizinə düşən F-35 təyyarəsinin qalıqlarını çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ ordusundan açıqlama verilib. Qeyd edək ki, qırıcı təlim zamanı dənizə düşəndən sonra Çin ordusu təyyarənin xüsusiyyətləriniöyrənmək üçün qalıqları ələ keçirməyə çalışıb.

Lakin ABŞ ordusu bölgəni mühasirəyə alaraq buna imkan verməyib.

