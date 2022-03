“3-cü dünya müharibəsi çoxdan başlayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna prezidentinin sözçüsü Mixaylo Podolyak belə açıqlama verib. O bildirib:

“Məsələn Brüsseldə, Amsterdamda birinin gəlib şəhər mərkəzini bombalamasına psixoloji olaraq hazır deyillər. Dünya müharibəsinin başa çatdığını və bir daha olmayacağını düşünürlər. İndi qlobal toqquşma var. 3-cü dünya müharibəsi çoxdan başladı. Heç kim bunu görmür”.

