Kiyev vilayətinin İrpen şəhərində Rusiya hərbi texnikasının karvanı görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı fotolar Teleqram kanallarında yayılıb.

“İrpendə Rusiya texnikasının karvanı göründü” – deyə fotolara yazılıb.

