Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kanadanın Baş naziri Castin Trüdo ilə telefon danışığı aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin Administrasiyası məlumat yayıb.



Telefon danışığı zamanı tərəflər Rusiya-Ukrayna müharibəsinə dair son vəziyyəti müzakirə ediblər.



