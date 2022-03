Zelenski ABŞ-dan daha çox müdafiə dəstəyi və təyyarə tələb edib

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ Konqresinin üzvlərindən ölkəsinə daha çox müdafiə dəstəyi və təyyarə tələb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenski bu barədə ABŞ senatorları və Nümayəndələr Palatasının üzvləri ilə videokonfrans vasitəsilə görüşündə bildirib.

Məlumata görə, Zelenski görüşdə ölkəsinin Rusiyaya qarşı müdafiəsini gücləndirmək üçün təyyarələrə çox ehtiyacı olduğunu və ABŞ-dan bu mövzuda kömək gözlədiklərini qeyd edib.

İclasda 280-dən çox senat və parlament üzvü iştirak edib.

Qeyd edək ki, ABŞ administrasiyası Ukraynaya dəstək üçün 10 milyard dollarlıq paket üçün Konqresə müraciət edib və bu yaxınlarda Kiyevə 350 milyon dollarlıq müdafiə yardımı göndərilməsini təsdiqləyib.

