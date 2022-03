“Çox ağır müharibədir. Təcavüzkar ağır itkilər verir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidentinin aparat rəhbərinin müşaviri Mixail Podolyak Tviter hesabında yazıb.

“Martın 6-sı səhər saatlarına olan məlumata görə, Rusiya 11000-ə yaxın hərbçisini, 300-ə yaxın tankını, 40-dan çox təyyarəsini və 48 helikopterini itirib.

Onlarla artilleriya sistemi məhv edilib. Ukraynalılar bütün bunları 10 gün ərzində ediblər. Və daha çox şey edəcəklər”, - Podolyak bildirib.

