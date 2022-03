Putin əlində silah Kiyevdədir? – HAMI ŞOKDA / FOTO

Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 10-cu günündə sosial şəbəkədə paylaşılan bir foto hər kəs tərəfindən müzakirə olunmağa başlayıb.

Metbuat.az moderator.az-a istinadən xəbər verir ki, fotoda ukraynalı bir əsgərin Rusiya lideri Vladimir Putinə bənzəməsi diqqət çəkib.

Kiyevdəki "Show news” kanalının redaktoru Cem Tekel sosial media hesabında baş verənləri türk izləyiciləri ilə paylaşıb. Tekel tərəfindən paylaşılan foto olduqca diqqət çəkib.

İnsanlar dayanmadan fotoya "Söylə mənə Putin, içəridəmisən?”, "Putinin nə işi var Ukraynada” kimi şərhlər yazıblar.

