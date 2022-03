Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya lideri Vladimir Putinlə telefon danışığı aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, liderlər arasndakı söhbət bir saata yaxın davam edib.



Danışıqların əsas mövzusu Ukraynadakı vəziyyət olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.