“Qarabağ” “Qəbələ”ni darmadağın etdi

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 18-ci tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2-ci oyun günündə 2 matç keçirilib. Əvvəlcə, "Sabah" "Keşlə"nin qonağı olub və 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Günün digər oyununda isə "Qarabağ" "Qəbələ"ni qəbul edib. Oyun Ağdam klubunun 5:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

6 mart (bazar)

19:15.“Qarabağ” – “Qəbələ” - 5:1

Qollar: Kadi Borqes, 16 (1:0), İsnik Alimi, 40-pen. (1:1), Vadji İbrahima, 50 (2:1), Kevin Medina, 65 (3:1), Filip Ozobiç, 68 (4:1), Abdullah Zubir, 88 (5:1)

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Nicat İsmayıllı

“Azersun Arena"

17:00.“Keşlə” – “Sabah” - 0:1

Qol: Zurab Oçiqava, 89

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Eyyub İbrahimov, Vüqar Həsənli

“ASK Arena”

