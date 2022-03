Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Cəbrayıl Hacıyev Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində keçirilən Avropa çempionatında Ermənistan təmsilçisini məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1/8 finalda çıxış edən idmançımız, erməni Menua Yaribekyana 12:2 hesabı ilə qalib gəlib.

O, bu qələbə sayəsində adını 1/4 finala yazdırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.