Türkmənistanda növbədənkənar prezident seçkiləri üçün seçki məntəqələri yerli vaxtla saat 19:00-da bağlanıb.

Ümumilikdə 3,4 milyondan çox seçici qeydə alınıb. MSK-nın məlumatına görə, seçicilərin 97,12 faizi iştirak edib.

Məlumat üçün bildirək ki, Seçki Məcəlləsində seçkilərin etibarlı tanınması üçün seçici fəallığı həddi müəyyən edilmir. Səslərin yarıdan çoxunu toplayan namizəd prezident seçilmiş sayılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.