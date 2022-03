Azərbaycan Premyer Liqasının XIX turunun “Qəbələ” – “Zirə” oyunu əlverişsiz hava şəraitinə görə 65-ci dəqiqədə təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçın bərpa olunacağı tarix dəqiqləşib.

Belə ki, oyun sabah saat 12:30-da Qəbələ şəhər stadionunda dayandırıldığı dəqiqədən davam edəcək.

