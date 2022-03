Rusların İsveçrə banklarındakı sərvəti açıqlandı

İsveçrənin məxfi bankları Rusiyanın 213 milyard dollarlıq sərvətini saxlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Reuters” bu barədə İsveçrə Bankirlər Assosiasiyasına (SBA) istinadən məlumat yayıb.

SBA-nın hesablamalarına görə, bankların ofşor hesablarında 150-200 milyard İsveçrə frankı (213 milyard dollar) arasında Rusiya müştəri pulu var.

Xəbərdə bildirilir ki, varlı rusların dünyanın ən böyük ofşor sərvət mərkəzi olan İsveçrədəki banklarla biznesinin miqyası, onun bir sıra maliyyə firmalarının təfərrüatlarına başladıqları balans hesabatlarından daha genişdir.

