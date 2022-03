Ukraynada fevralın 24-də başlayan müharibə zamanı indiyədək 816 mülki sakin həlak olub, 1 333 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu BMT İnsan Hüquqları Ali Komisarlığı (UNHR) açıqlama verib.

Mülki əhalinin yaşayış yerlərinə ağır artileriya və reaktiv yaylım atəşi qurğuları kimi geniş sahələri məhv edən silahlardan açılan atəş, raket və hava hücumları nəticəsində həlak olduğu qeyd edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.