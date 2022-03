Bu baş verərsə Rusiya 15 dəqiqəyə Yer üzündən silinəcək - Ukrayna ordu generalı

Rusiya rəhbərliyi nüvə müharibəsi olacağı təqdirdə ölkənin şərqində yeraltı şəhər hazırlaya bilər. Martın 17-də hökumət reysləri bunu dolayısı ilə sübut edir. Sovet dövründə insanların bir neçə ay yaşaya biləcəyi yeraltı idarəetmə mərkəzləri var idi.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin 2005-2010-cu illərdəki rəhbəri, ordu generalı Mikola Malomuj deyib.

Onun sözlərinə görə, Putin çətin ki, "nüvə düyməsini" bassın, lakin o başa düşür ki, Ukraynadakı müharibə NATO ilə qlobal münaqişənin detonatoru ola bilər.

Malomuj bildirib ki, ruslar yeraltı qurğuların tam auditini aparır, hökumət sistemlərinin və qoşunların dərinliklərdə sınaqlarını keçirir.

"Əgər belə uçuşlar həqiqətən də olubsa, bu o deməkdir ki, bu obyektlər praktiki istifadə üçün hazırlanır" - general qeyd edib.

O əlavə edib ki, söhbət bütün şəhərdən bir neçə 10 metr dərinlikdə olan qapalı yeraltı bunkerlərdən gedir. Burada bütün kommunikasiya sistemləri, o cümlədən digər regionlarla yeraltı rabitə, xarici mənbələrdən asılı olmayaraq elektrik təchizatı, havanın təmizlənməsi daxil olmaqla, avtonom həyat təminatı modeli mövcuddur. Malomujun sözlərinə görə, orada 1 ilə qədər yaşamaq mümkündür: "Nüvə müharibəsinin olacağını düşünmürəm. Lakin Putinin bütün dünyanı uçurumun kənarında saxlayacağına şübhə yoxdur".

Daha əvvəl Ukraynanın Sosial-İqtisadi Transformasiya İnstitutunun direktoru İlya Neşodovski mənbələrə istinadən Putinin sui-qəsdlə üzləşməkdən qorxduğunu, buna görə də uzun müddət Kremldə olmadığını bildirmişdi. Məlumata görə, Ukraynada müharibə başlayandan sonra o, xüsusi sığınacaqlı bunkerdə saxlanır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.