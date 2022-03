Azərbaycan təmsilçisinin “Avroviziya-2022”də oxuyacağı mahnının adı bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, təmsilçimiz Nadir Rüstəmli mahnı müsabiqəsində "FADE TO BLACK” adlı mahnını ifa edəcək.

Qeyd edək ki, “Avroviziya-2022” mahnı müsabiqəsi Turində baş tutacaq.

