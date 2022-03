Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskiyə qarşı daha bir sui-qəsd cəhdinin qarşısı alınıb.

Metbuat.az UNİAN-a istinadən xəbər verir ki, Ujqorodda Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti agentinin rəhbərlik etdiyi kəşfiyyat-divresiya qrupunun üzvlərini saxlayıblar.

Məlumata görə, qrup Ukrayna Prezidentinə sui-qəsd etməyi, Kiyevdə və Ukraynanın digər vilayətlərində təxribatlar törətməyi planlaşdırıb.

Bunun üçün 25 nəfərlik dəstənin silahlarla və maşınlarla təzhic olduğunu da bildirilib.

