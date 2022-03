DÇ-2022 play-off: Türkiyə Portuqaliyaya məğlub olub

DÇ-2022-nin Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə yığması səfərdə Portuqaliya ilə görüşüb. Portuqaliya 3 qolla meydandan qalib ayrılıb. Türkiyə yığması isə 1 qolla kifayətlənib.

Gecənin digər matçı isə İtaliya ilə Şimali Makedoniya arasında baş tutub. Görüş 0:1 hesabı ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, mundiala vəsiqə Portoda baş tutacaq Portuqaliya – Şimali Makedoniya matçında sahibini tapacaq. Bu qarşılaşma martın 29-da keçiriləcək.

DÇ-2022-nin Avropa zonası üzrə pley-off

Yarımfinal, 24 mart

A yolu

Uels – Avstriya – 2:1

Qaret Beyl, 25, 51 – Ben Devis, 64 (avtoqol)



B yolu

İsveç – Çexiya – 1:0

Robin Quaison, 110



C yolu

Portuqaliya – Türkiyə - 3:1

Otavio, 15, Dioqo Jota, 42, Mateus Luis, 90+4 – Burak Yılmaz, 66

İtaliya – Şimali Makedoniya – 0:1

Aleksandar Traykovski, 90+2

