Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyununda qüvvəsini sınayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığmamız Malta ilə qarşılaşıb. Maltanın Ta Qali şəhərindəki Milli Stadionda oynanılan görüşdə millimiz 0:1 hesabı ilə uduzub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan növbəti yoldaşlıq oyununu martın 29-u Latviyaya qarşı keçirəcək.

25 mart

22:00. Malta - Azərbaycan - 1:0

Qol: Deqabriele, 55

Baş hakim: Alexandro Ernandes (İspaniya)



Malta. Ta Qali şəhəri. Milli Stadion.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.