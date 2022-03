ABŞ Prezidenti Co Bayden Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə NATO-ya hücum etməməsi barədə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, Polşada çıxışı zamanı danışıb.

"NATO-nun hətta bir ölkəsinə qarşı müharibəyə başlamaq barədə düşünməyin. Biz hamımız birik", - deyə ABŞ Prezidenti Putinə mesaj ünvanlayıb.

